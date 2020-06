COVID-19: plus de 600 décès parmi le personnel infirmier dans le monde

mercredi, 3 juin, 2020 à 18:29

Genève – Le Conseil international des infirmières (CII), établi à Genève, a indiqué mercredi qu’au moins 600 infirmières et infirmiers étaient décédés depuis le début de la crise dans le monde, un chiffre qui a plus que doublé en un mois.

“Une analyse réalisée par le CII dans un nombre restreint de pays sur la base des données fournies par les associations nationales d’infirmières qui sont ses membres, de chiffres officiels ainsi que d’informations parues dans les médias, montre que plus de 230.000 personnels infirmiers et de santé ont contracté la maladie, plus de 600 infirmières et infirmiers ayant succombé au virus”, indique le Conseil dans un communiqué.

L’analyse du CII “montre que 7 % en moyenne des cas de COVID-19 dans le monde concernent des infirmières et des personnels de santé. Cela signifie que ces agents de santé courent un risque personnel important, de même que les patients dont ils s’occupent”, fait observer la même source.

“En extrapolant à l’ensemble des pays la proportion de 7 % calculée par le CII, il est à craindre que, sur les plus de six millions de cas de COVID-19 recensés dans le monde, quelque 450 000 concernent des infirmières et d’autres personnels de santé”, poursuit le communiqué.

La proportion d’infirmières et d’autres personnels de santé parmi les personnes infectées varie fortement selon les pays. Or, de nombreux pays ne collectent pas de données à ce sujet, ce qui rend extrêmement difficile d’établir des comparaisons internationales pertinentes, estime le conseil.

Le CII “demande instamment aux gouvernements de récolter des données précises sur le nombre de décès et d’infections parmi les personnels infirmiers, et de prendre des mesures pour protéger leur santé et sauver des vies”.

Le Conseil “appelle une nouvelle fois les gouvernements à établir le décompte du nombre d’infections et de décès parmi les personnels soignants, de même qu’à prendre toute mesure qui s’impose pour protéger les infirmières du COVID-19”.