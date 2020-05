Covid-19: 70% des Espagnols entameront lundi la 2è phase du déconfinement

jeudi, 28 mai, 2020 à 20:23

Madrid – Environ 70% des Espagnols (32 millions de personnes) entameront lundi prochain la 2è phase du plan de déconfinement, tandis que 15 millions autres resteront en 1ère phase, a annoncé, jeudi, le ministère de la Santé.

Ainsi, le ministère a approuvé le passage des provinces de Bierzo (région Castille et Léon), Albacete, Ciudad Real et Tolède (Castille-La Manche), Grenade et Malaga (Andalousie), Totana (Murcie), la Communauté autonome de Valence, ainsi que la zone sanitaire de la Catalogne centrale, Gérone, El Alto Penedés et Garraf (Catalogne), à la 2ème phase de la désescalade vers la nouvelle normalité.

Concernant les 45.000 habitants des îles de Formentera aux Baléares, et la Graciosa, La Gomera et El Hierro aux Canaries, ils entameront eux la 3è phase du déconfinement, qui doit s’étaler jusqu’à fin juin.

Le ministre de la Santé, Salvador Illa, a souligné que cette décision a été prise en coordination avec les communautés autonomes concernées qui ont demandé de passer à l’étape suivante de la désescalade, pour permettre un assouplissement des mesures imposées par l’état d’alerte.

M. Illa a précisé que les décisions sont prises sur la base d’une analyse quantitative et qualitative conjointe des différents paramètres retenus, appelant à la prudence et à la responsabilité pour éviter toute résurgence du virus.

“Le risque d’éventuelles flambées épidémique existe toujours, et donc la prudence est le meilleur allié”, a-t-il insisté, notant que la meilleure recette pour vaincre le virus est de maintenir “un comportement responsable et exemplaire” comme celui adopté en période de confinement.

Lors de la 1ère phase dite “initiale” du plan de déconfinement, les petits commerces peuvent recevoir les clients sans rendez-vous préalable, tandis que les terrasses de restaurants et de cafés sont autorisés à rouvrir avec une fréquentation limitée à 50%, et les réunions familiales ou entre amis d’un maximum de dix personnes sont permises.

Les hôtels et les appartements touristiques sont eux aussi autorisés à rouvrir mais sans espaces communs où pourraient se regrouper les clients, tandis que les lieux de culte peuvent rouvrir, mais avec une capacité d’accueil limitée à un tiers de leur capacité habituelle.

La 2è phase du déconfinement autorise notamment la réouverture de l’espace intérieur des restaurants, mais avec une fréquentation limitée à un tiers, l’ouverture des cinémas et des théâtres avec une capacité d’accueil limitée à 30%, ainsi que la réouverture des lieux de culte avec une capacité limitée à 50%, tandis qua la 3è étape dite “avancée” permet la réouverture de tous les commerces, dont les centres commerciaux, mais avec une capacité d’accueil limitée à 50%, l’assouplissement des capacités d’accueil dans les restaurants et la flexibilisation de la mobilité générale et la réouverture des plages.

Le plan de déconfinement “progressif” de l’Espagne, entamé le 4 mai, comporte quatre phases, qui sont déclinées à des rythmes différents dans chaque région en fonction de l’évolution de l’épidémie.

L’Espagne est entrée le 14 mai dans son troisième mois de confinement prévu jusqu’au 7 juin.

Selon le dernier bilan donné ce jeudi par le ministère de la Santé, l’Espagne compte 237.906 cas confirmés au Covid-19, dont 27.119 décès.