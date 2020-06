Covid-19 : Affecté par l’état d’urgence, le Sénégal s’achemine vers la levée des restrictions

jeudi, 4 juin, 2020 à 17:40

-Par Hassan AOURACH-

Dakar – A l’instar des différents pays du globe, le Sénégal a subi de plein fouet la crise virale de la Covid-19, dont les conséquences ont sérieusement pesé sur les activités socio-économique du pays.

Devant le poids, de plus en plus insupportable, de la pandémie, ce pays de l’Afrique de l’Ouest qui a mis en place, depuis l’apparition en mars dernier du premier cas du coronavirus, une panoplie de mesures préventives, s’achemine actuellement vers la levée des restrictions qui commencent à engendrer une tension sociale au sein de la population.

Prolongé de trente jours, l’état d’urgence qui devait prendre fin le 2 courant, est assorti d’un couvre-feu (de 21h à 5h) et de l’interdiction de la circulation interurbaine. Mesures de plus en plus rejetées par une population lasse des restrictions et qui, insouciante de l’évolution de la pandémie, réclame le retour à la normale.

Ce ras-le-bol social a donné lieu à des manifestations dans certaines villes sénégalaises, dont la capitale Dakar où des quartiers périphériques ont été, mercredi soir, le théâtre de mouvements de protestation contre le couvre-feu.

Soucieux de préparer le pays au retour à la normale, le président sénégalais, Macky Sall, a confirmé, mercredi lors d’un Conseil de ministres, la stratégie d’assouplissement graduel des mesures restrictives liées à la pandémie.

“Le chef de l’Etat a instruit, en ce sens, les Ministres en charge des Transports terrestres et aériens, en relation avec le Ministre de l’Intérieur, de travailler avec les partenaires du secteur des transports, à la levée des restrictions selon des modalités à convenir”, peut-on lire notamment dans un communiqué des services de la Présidence.

Selon la même source, Macky Sall qui appelé les populations à veiller au respect scrupuleux des règles établies dans le cadre de l’état d’urgence et de la lutte contre la pandémie, a décidé d’affecter une enveloppe de trois milliards de FCFA (4,5 millions euros) aux opérateurs des transports terrestres.

En application de ces directives, le ministre sénégalais du Tourisme et des Transports Aériens, Alioune Sarr, a annoncé la reprise prochaine des vols intérieurs, mais “avec de nouvelles dispositions”.

“Dans les prochaines semaines, un travail sera fait sur les lignes intérieures pour que le trafic intérieur puisse être redynamisé”, a-t-il dit, lors de la cérémonie de mise sur pied du fonds pour le financement du crédit du transport aérien.

Il faudra respecter des schémas de distanciation physique, modifier la restauration à bord de l’avion et l’embarquement, a-t-il souligné, notant qu’”il y a tout un dispositif qui sera déployé autour de l’aéroport et à l’intérieur des avions”.

Par ailleurs, la reprise partielle des cours, initialement prévue mardi dernier, a été reportée à une date ultérieure, en raison de l’apparition de cas de coronavirus dans les rangs du personnel enseignant dans la région de Ziguinchor (sud).

Sur instruction du Président de la république, il a été retenu de reporter la reprise des cours initialement prévue le 02 juin 2020 jusqu’à une date ultérieure, en vue d’éliminer tout risque de propagation du virus dans l’espace scolaire, a indiqué le ministre de l’Education nationale, M. Mamadou Talla dans un communiqué.

Selon le dernier bilan officiel, le Sénégal compte 3.932 cas de la Covid-19, dont 2.063 guérisons et 45 décès. Les hôpitaux accueillent encore 1.823 patients qui sont sous traitement.