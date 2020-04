Covid-19: annonce d’un plan de levée progressive des restrictions au Portugal

jeudi, 30 avril, 2020 à 18:45

Lisbonne – Le Premier ministre portugais Antonio Costa a dévoilé jeudi un plan de levée progressive des restrictions par étapes qui débutera lundi avec la réouverture des petits commerces, des salons de coiffure et des stands automobiles.

“Nous pouvons commencer à faire des pas en direction du déconfinement”, a souligné M. Costa en présentant le “plan de transition” adopté en conseil des ministres qui a été axé sur l’évaluation de la propagation du Covid-19.

Le championnat national de football pourra reprendre le dernier week-end du mois de mai, alors que les grandes surfaces commerciales vont rouvrir leurs portes, le 1er juin prochain, selon le Premier ministre, ajoutant que les écoles rouvriront le 18 mai, mais seulement pour les lycéens devant préparer des examens de fin d’études.

Par ailleurs, les crèches pourront rouvrir début juin, tandis que l’enseignement à distance sera maintenu jusqu’à la fin de l’année pour les écoles primaires et les collèges.

L’ouverture des musées et des galeries d’art, des cafés et restaurants est prévue le 18 mai, mais seront tous soumis à de nouvelles règles de sécurité sanitaire et de distanciation sociale, alors que les théâtres et cinémas rouvriront le 1er juin.

Les premiers cas confirmés du Covid-19 au Portugal ont été enregistrés le 2 mars dernier, alors que le premier décès a été annoncé le 16 mars.

Le pays est en état d’urgence depuis le 19 mars jusqu’au 2 mai prochain. Cette mesure exceptionnelle, qui n’a pas été décrétée depuis la fin de la dictature et l’avènement de la démocratie en 1974, interdit à toute la population de se déplacer hors de son périmètre de résidence sauf en cas d’extrême nécessité.