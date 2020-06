Covid-19 : Arrivée à Abidjan de l’aide médicale marocaine destinée à la Côte d’Ivoire

samedi, 20 juin, 2020 à 14:55

Abidjan – L’aide médicale marocaine destinée à la Côte d’Ivoire, dans le cadre d’un ensemble d’aides accordées, sur très Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, à plusieurs pays africains pour les accompagner dans leurs efforts de lutte contre le coronavirus, est arrivée samedi à l’aéroport international Félix Houphouët Boigny d’Abidjan.

Les équipements et produits composant l’aide marocaine ont été réceptionnés, à leur arrivée à l’aéroport d’Abidjan, par le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Ally Coulibaly, et son homologue de la Santé et de l’Hygiène publique, Eugène Aka Aouélé, et présence de représentants d’institutions religieuses, de dignitaires et officiels ivoiriens, et de l’Ambassadeur du Maroc, Abdelmalek Kettani.

A cette occasion, le chef de la diplomatie ivoirienne a exprimé, au nom du président Alassane Ouattara, la reconnaissance et les remerciements de la Côte d’Ivoire, gouvernement et peuple, au geste concret de solidarité de SM le Roi Mohammed VI.

Cette initiative généreuse est l’incarnation des valeurs de solidarité sans cesse prônées par SM le Roi ainsi que de la vision du Souverain pour une coopération sud-sud et une solidarité inter-africaine en toutes circonstances, a ajouté M. Coulibaly.

Pour sa part, l’Ambassadeur du Maroc à Abidjan a relevé que l’aide médicale à la Côte d’Ivoire illustre une fois de plus les actes “forts et tangibles” de SM le Roi Mohammed VI envers l’Afrique et la vision clairvoyante du Souverain pour une Afrique solidaire.

L’initiative Royale, qui bénéficie à des pays appartenant à toutes les sous-régions du continent, reflète l’intérêt particulier accordé par le Souverain au renforcement de la coopération interafricaine dans le domaine de la lutte contre la pandémie de la Covid-19.

Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative lancée par SM le Roi, le 13 avril 2020, en tant que démarche pragmatique et orientée vers l’action, destinée aux pays africains frères, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques et visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie.

L’aide médicale marocaine est composée de près de 8 millions de masques, 900.000 visières, 600.000 charlottes, 60.000 blouses, 30.000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que 75.000 boîtes de chloroquine et 15.000 boites d’Azithromycine.

L’ensemble des produits et équipements de protection composant les aides médicales acheminées vers les pays africains, sont fabriqués au Maroc par des entreprises marocaines, et sont conformes aux normes de l’Organisation Mondiale de la Santé.