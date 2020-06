Covid-19: le chef de l’ONU appelle à façonner un avenir “plus résilient et plus inclusif”

jeudi, 11 juin, 2020 à 9:24

Nations-Unies (New York) – Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé, mercredi, à façonner un avenir plus juste, plus écologique, plus résilient et pus inclusif, suite à la pandémie du Covid-19 qui a occasionné des records de chômage et de fermetures d’entreprises à travers le monde.

« Ce choc économique sans précédent met en péril les gains en matière de développement et nous éloigne encore plus du bon chemin dans nos efforts pour atteindre les Objectifs de développement durable », a déploré M. Guterres, lors d’une réunion de l’Alliance des investisseurs mondiaux pour le développement durable, un organe réunissant 30 PDGs d’entreprises multinationales.

Dans cette situation, les plus pauvres et les plus vulnérables, « comme toujours », souffrent le plus – des pertes d’emplois et des maladies, des systèmes de santé débordés et insuffisants et du manque de filets de sécurité sociale, a regretté le chef de l’ONU.

« Alors que la réponse immédiate est essentielle pour limiter les ravages de la maladie et amortir les impacts socio-économiques, un chemin long et difficile s’offre à nous, car les communautés déterminent comment rouvrir les entreprises, assouplir les restrictions de distanciation sociale et permettre la libre circulation des personnes à l’intérieur et à travers frontières, tout en gardant à distance la crise de santé publique », a dit le Secrétaire général.

Mais avec la crise vient l’opportunité, estime M. Guterres, soulignant qu’avec les fragilités et les inégalités du monde si douloureusement exposées, “il est clair que nous ne pouvons pas simplement reconstruire le monde tel qu’il était”. “Nous devons plutôt construire une économie mondiale plus juste, plus verte et plus résiliente qui ne laisse personne de côté”, a-t-il préconisé.