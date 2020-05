Covid-19: Interdiction des navires de croisière dans les eaux canadiennes jusqu’à fin octobre

vendredi, 29 mai, 2020 à 23:19

Ottawa – Le Canada a prolongé, jusqu’au 31 octobre, l’interdiction de toutes les escales des navires de croisière transportant plus de 100 personnes dans les eaux canadienne.

“Le gouvernement continue à travailler avec les intervenants de l’industrie des transports et les peuples autochtones pour réexaminer les mesures et s’assurer que le réseau de transport du Canada demeure sûr et sécuritaire pendant cette période”, a assuré le ministre des Transports, Marc Garneau, dans un communiqué.

L’exécutif fédéral avait interdit le 13 mars, les croisières de plus de 500 passagers jusqu’au 1er juillet, dans le contexte de propagation du nouveau Coronavirus.

En outre, la circulation des navires à passagers d’une capacité de plus de 12 personnes continue aussi d’être interdite dans les eaux côtières de l’Arctique jusqu’à fin octobre.

Les contrevenants seront obligés de verser 5.000 dollars par jour pour les particuliers, alors que les entreprises se verront infliger une amende de 25.000 dollars par jour.

En revanche, les bateaux-taxis poursuivent leurs activités dans le respect des mesures de protection de la santé en vigueur pour freiner la propagation du Covid-19.