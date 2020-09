COVID-19: l’acteur Dwayne Johnson et sa famille testés positifs

jeudi, 3 septembre, 2020 à 9:10

Le Centre régional d’investissement (CRI) de Souss Massa a lancé un appel à projet en vue de financer la participation de 13 coopératives, de très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) et des groupements d’intérêt économique (GIE) au Salon virtuel international d’agroalimentaire “THE FOODESHOW”, qui aura lieu les 8 et 9 septembre 2020.