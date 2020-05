Covid-19: L’Assemblée mondiale de la santé pour un accès universel à tous les produits de riposte à la pandémie

mardi, 19 mai, 2020 à 16:38

Genève – L’Assemblée mondiale de la santé s’est prononcée mardi en faveur d’un accès universel, rapide et équitable à tous les produits et à toutes les technologies nécessaires à la riposte contre la pandémie de COVID-19.

Dans une résolution adoptée à la clôture de sa 73ème session, l’Assemblée “demande l’accès universel, rapide et équitable et la juste distribution de tous les produits et de toutes les technologies de santé essentiels de qualité, sûrs, efficaces et abordables, y compris les éléments qui les constituent et leurs précurseurs, nécessaires à la riposte contre la pandémie de COVID-19, en en faisant une priorité mondiale”.

Les Etats membres réclament dans ce sens “l’élimination urgente des obstacles injustifiés à cet accès dans le respect des dispositions des traités internationaux pertinents, y compris les dispositions de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) ainsi que les flexibilités confirmées dans la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique”.

Ils soulignent “combien il est important de répondre d’urgence aux besoins des pays à revenu faible ou intermédiaire afin de combler les lacunes en vue de surmonter la pandémie moyennant une aide au développement et une aide humanitaire adaptées et rapides”.

La résolution “appelle, dans un esprit d’unité et de solidarité, à intensifier la coopération et la collaboration à tous les niveaux pour endiguer, maîtriser et atténuer la pandémie de COVID-19”.

En outre, elle “reconnaît le rôle de chef de file de l’OMS ainsi que le rôle fondamental du système des Nations Unies pour mobiliser et coordonner la riposte mondiale et globale à la pandémie de COVID-19 et les efforts essentiels des États Membres à cet égard”.

Le document appelle “à fournir rapidement à l’OMS des informations de santé publique exactes et suffisamment détaillées relatives à la pandémie de COVID-19” et à “collaborer afin de promouvoir la recherche-développement à financement privé comme à financement public, y compris l’innovation ouverte, dans tous les domaines pertinents, sur les mesures nécessaires pour endiguer la pandémie de COVID-19 et y mettre un terme, et en particulier sur les vaccins, les produits de diagnostic et les traitements, et à communiquer les informations pertinentes à l’OMS”.

La résolution demande également de fournir un financement durable à l’OMS pour qu’elle soit en mesure de répondre pleinement aux besoins en santé publique dans la riposte mondiale au COVID-19, en veillant à ne laisser personne de côté.

Les Etats membres se sont prononcés, d’autre part, en faveur du lancement “d’un processus d’évaluation impartiale, indépendante et complète par étapes, y compris en utilisant les mécanismes existants, selon qu’il conviendra, pour examiner l’expérience acquise et les leçons tirées de la riposte sanitaire internationale coordonnée par l’OMS face au COVID-19”.