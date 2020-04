Covid-19: les cas de guérisons dans le monde en chiffres

jeudi, 2 avril, 2020 à 17:58

Rabat – La pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19) a provoqué, à ce jour, plus de 47.000 décès dans 201 pays dénombrés depuis son apparition en décembre dernier en Chine, avec plus de 944.030 cas confirmés, dont 205.472 guéris.

Ci-après le nouveau bilan de l’évolution des cas totalement guéris dans le monde:

Le Maroc a enregistré, à ce jour, 29 cas de guérisons, sur un total de 676 contaminations, dont 40 décès.

En Chine, le bilan des guérisons a grimpé à 76.408 cas (81.554 cas confirmés au total, dont 3.312 décès).

Les pays ayant recensé le plus grand nombre de guérisons sont l’Espagne (26.743), l’Allemagne (21.400), l’Italie (16.847), l’Iran (16.711), la France (10.935), les États-Unis (8.904), la Corée du Sud (5.828), la Suisse (4.013), la Belgique (2.495), l’Autriche (1.749), le Canada (1.736) et le Danemark (1.089).

Voici, par ailleurs, les totaux des principaux cas de guérisons comptabilisés dans le monde jusqu’à jeudi:

Malaisie 767

Diamond Princess 619

Thaïlande 505

Japon 472

Pérou 394

Australie 345

Bahreïn 341

Chili 335

Turquie 333

Arabie Saoudite 328

Finlande 300

Israël 289

Islande 284

Roumanie 267

Singapour 266

Pays-Bas 250

Argentine 248

Russie 235

Irak 182

Egypte 179

Hong Kong 154

Inde 150

Royaume-Uni 135

Brésil 127

Indonésie 112

Pakistan 107

Suède 103

Par ailleurs, des cas de guérison, variant entre 20 et 100, ont été enregistrés dans les pays suivants: Nouvelle-Zélande, Croatie, Kuweit, Îles Féroé, Luxembourg, Vietnam, Qatar, Slovénie, Portugal, Albanie, Uruguay, Tchèque, Algérie, UAE, Equateur, Oman, Pologne, Brunei, Sénégal, Biélorussie, Grèce, Philippines, Afrique du Sud, Taïwan, Burkina Faso, Gibraltar, Estonie, Liban, Venezuela, Serbie, Hongrie, Réunion, Colombie, Jordanie, Mexique, Cambodge, Arménie, Norvège, Ghana, Maroc, Chypre, Kazakhstan, Martinique, Azerbaïdjan, Géorgie, Bulgarie, Ouzbékistan, Bangladesh, Guadeloupe, Moldavie, Sri Lanka et la Bosnie-Herzégovine.

Aussi, des cas de guérison, dont le nombre est inférieur à 20 ont été constatés dans les pays suivants: Palestine, Macédoine du Nord, Guyane française, Ukraine, Saint Marin, Maldives,Cuba, Guatemala, Andorre, Cameroun, Afghanistan, Mayotte, Macao, Togo, Bermuda, Panama, République Dominicaine, Côte d’Ivoire, Nigeria, Lituanie, Sint Maarten, Irlande, Slovaquie, Tunisie, Kyrgyzstan, Costa Rica, Kenya, Honduras, RDC, Ethiopie, Curaçao, Malte, Paraguay, Monaco, Jamaïque, Congo, Saint Martin, Tanzanie, Mongolie, Namibie, Groenland, Soudan, Mauritanie, Gambie, Latvia, Bolivie, Trinidad et Tobago, Aruba, Bahamas, Nouvelle-Calédonie, Haïti, Guinée Equatoriale, Bénin, Sainte Lucie, Angola, Népal, St. Barth, Bhoutan, Somalie et St. Vincent et Grenadines.