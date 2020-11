Covid 19: Les Français suspendus aux annonces de leur président sur un allègement du confinement

mardi, 24 novembre, 2020 à 13:42

La 5G, ou la cinquième génération des standards pour la téléphonie mobile, se montre capable de révolutionner plus que jamais le domaine de la santé, grâce à sa connexion plus rapide, plus stable et plus sécurisée. Elle offre une interaction en temps réel au sein du milieu médical et aussi avec le patient.