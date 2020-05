COVID-19: les quatre messages de l’ONU pour protéger les personnes âgées

vendredi, 1 mai, 2020 à 22:01

Nations-Unies (New York) – Le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, a publié vendredi une note d’orientation contenant des analyses et des recommandations pour faire face aux défis auxquels sont confrontées les personnes âgées, notamment le taux de mortalité élevé parmi elles en raison de la pandémie de COVID-19. Voici les quatre messages du chef de l’ONU à cet égard :

1- Personne, jeune ou vieux, n’est sacrifiable. Les personnes âgées ont les mêmes droits à la vie et à la santé que tout le monde. Les décisions difficiles concernant les soins médicaux vitaux doivent respecter les droits de l’homme et la dignité de tous.

2- Bien que le détachement physique soit crucial, il ne faut pas oublier que le monde est une communauté et que tout le monde est connecté. Un meilleur soutien social et des efforts plus intelligents sont nécessaires pour atteindre les personnes âgées grâce à la technologie numérique. Cela est vital s’ils veulent faire face à la grande souffrance et à l’isolement créés par les blocages et autres restrictions.

3- Troisièmement, toutes les réponses sociales, économiques et humanitaires doivent prendre en compte les besoins des personnes âgées, de la couverture médicale universelle à la protection sociale, au travail décent et aux pensions. La plupart de ces personnes sont des femmes, qui sont plus susceptibles de vivre dans la pauvreté et n’ont pas accès aux soins de santé.

4- Le monde ne devrait pas “traiter les personnes âgées comme des êtres invisibles ou impuissants”. De nombreuses personnes âgées continuent à travailler, à mener une vie familiale active et à s’occuper de leurs proches. “Leur voix et leur leadership comptent”.