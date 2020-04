Covid-19: l’Espagne pourrait connaître de nouvelles flambées épidémiques

jeudi, 30 avril, 2020 à 14:47

Un accord de partenariat a été signé mercredi à Rabat entre le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) visant à mettre fin au mariage des enfants et à promouvoir les droits des femmes et des filles à la santé sexuelle et reproductive au Maroc.