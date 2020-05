Covid-19: l’Espagne est dans les “dernières étapes” de transmission du virus

lundi, 11 mai, 2020 à 13:16

Madrid – L’Espagne est dans les “dernières étapes” de transmission du coronavirus, a annoncé, lundi, le directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires du ministère de la Santé, Fernando Simón.

“Nous sommes dans une situation très favorable dans laquelle nous commençons à voir très clairement que nous sommes dans les dernières phases de transmission du virus, mais il y a encore un risque très important de rebond” de l’épidémie, a souligné M. Simon lors de la conférence de presse quotidienne tenue à l’issue de la réunion du comité technique de la désescalade.

L’expert a, à cet égard, mis en garde contre la possibilité de rebond de la pandémie en Espagne, comme cela s’est passé avec d’autres pays comme la Corée du Sud et l’Allemagne, appelant à faire preuve davantage de prudence et à continuer à respecter les mesures d’hygiène et de distanciation sociale pour garantir la réduction des infections.

M. Simón a affirmé que, pendant cette phase de désescalade, il est nécessaire de garantir que les services de santé disposent des ressources nécessaires pour assurer la détection et le suivi des cas, ajoutant “nous devons être vigilants dans toutes les étapes du processus” de désescalade.

L’Espagne est entrée le 14 avril dans son deuxième mois de confinement prévu jusqu’au 24 mai.

Après avoir autorisé les promenades des enfants depuis le 26 avril, puis les sorties des adultes notamment pour faire du sport ou se promener le week-end dernier, le gouvernement a lancé lundi dernier la “phase zéro” du plan de déconfinement qui doit s’étaler jusqu’à fin juin, en fonction de l’évolution de la pandémie de Covid-19 dans le pays.

Onze communautés autonomes espagnoles passent ce lundi à la 1ère phase du déconfinement, tandis que cinq autres le feront partiellement.

La région de Madrid, la plus touchée du pays, en a été exclue, vu qu’elle ne remplit pas les conditions nécessaires pour passer à l’étape suivante, et ce en dépit de la demande du gouvernement régional de pouvoir déconfiner davantage.

Selon le dernier bilan donné ce lundi par le ministère de la Santé, l’Espagne compte 227.436 cas confirmés au Covid-19, dont 26.744 décès et 137.139 patients rétablis.