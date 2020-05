Covid-19: L’évolution des guérisons dans le monde en chiffres

jeudi, 21 mai, 2020 à 17:40

Rabat – Plus de 2.049.912 cas de guérison ont été recensés dans le monde après leur contamination au nouveau coronavirus (Covid-19), qui a touché, jusqu’à présent, plus de 5.012.630 personnes dans le monde et occasionné plus de 328.220 décès dans 212 pays depuis son apparition en décembre dernier.

Le Maroc a enregistré, jusqu’à jeudi à 16h00, 4.280 rémissions sur un total de 7.211 contaminations, dont 196 décès.

En Chine, où le virus a fait son apparition, le bilan des guérisons a atteint 78.249 cas.

Les pays ayant recensé le plus grand nombre de guérisons sont les États-Unis (370.973), l’Espagne (196.958), l’Allemagne (158.000), l’Italie (132.282), le Brésil (116.683), la Turquie (113.987, l’Iran (100.564), la Russie (92.681), la France (63.354), l’Inde (46.002), le Pérou (41.968), le Canada (40.776), le Mexique (38.876), l’Arabie Saoudite (36.040), la Suisse (27.800), le Chili (22.504), l’Irlande (21.060), la Belgique (14.988), l’Autriche (14.951), le Pakistan (14.155), le Japon (12.286), la Biélorussie (12.057), les Émirats Arabes Unis (11.809), Singapour (11.207), la Roumanie (10.581) et Corée du Sud (10.135).

Voici les autres cas de guérison recensés dans le monde :

Danemark (9.643), Afrique du Sud (8.950), Pologne (8.452), Qatar (7.288), République Dominicaine (7.142), Australie (6.472), Portugal (6.452), Ukraine (6.227), Panama (6.194), République Tchèque (5.830), Malaisie (5.796), Bangladesh (5.602), Serbie (5.370), Koweït (5.205), Finlande (5.000), Suède (4.971), Indonésie (4.838), Colombie (4.256), Egypte (3.994), Algérie (3.968), Kazakhstan (3.777), Luxembourg (3.728), Bahreïn (3.715), Equateur (3.557), Philippines (3.000), Moldavie (2.953), Argentine (2.933), Thaïlande (2.897), Arménie (2.581), Irak (2.438), Ouzbékistan (2.407), Azerbaïdjan (2.340), Croatie (1.978), Ghana (1.898), Nigéria (1.840), Oman (1.821), Islande (1.789), Bosnie-Herzégovine (1.596), Cameroun (1595), Cuba (1573), Guinée (1.525), Hongrie (1.509), Nouvelle Zélande (1.452), Macédoine (1.378), Grèce (1.374), Slovénie (1.340), Sénégal (1251), Slovaquie (1.245), Côte d’Ivoire (1083), Djibouti (1.052), Lituanie (1.049), Hong Kong (1.029), Estonie (963), Afghanistan (938), Kirghizistan (923), Mayotte (894), Tunisie (862), Albanie (771), Niger (738), Bulgarie (727), Latvia (694) , Burkina Faso (669), Liban (663), Diamond Princess (651), Andorre (639), Sri Lanka (604), Uruguay (588), Costa Rica (582), Bolivie (553), Mali (543), Salvador (540), Chypre (516), Îles Anglo-Normandes (492),Géorgie (485), Tajikistan (470) Malte (468), Jordanie (446), Réunion (411), Taïwan (407), Royaume-Uni (377), Kenya (366), Gabon (365), Honduras (355), Palestine (346), Maurice (322), Monténégro (314), Soudan (309), République démocratique du Congo (303), Île de Man (302), Vietnam (264), Venezuela (262), Pays-Bas (250), Paraguay (242), Saint Marin (235), Rwanda (216),Sierra Leone (205), Nicaragua (199), Zambie (197), Somalie (188), Îles Féroé (187), Tanzanie (183), Tchad (177), Jamaïque (171), Guatemala (159), Gibraltar (145), Brunei (136), Guyane française (136), Congo (132), Madagascar (131), Liberia (131), Ethiopie (123), Cambodge (122), Togo (110), Guadeloupe (109), Myanmar (108) et Trinité-et-Tobago (107).

Des guérisons allant de 20 à 100 personnes ont également été enregistrées dans les pays suivants:

Eswatini (97), Aruba (95), Martinique (91), Maldives (91), Monaco (90), Cap Vert (85), Bermudes (80), Barbade (70), Ouganda (65), Polynésie française (60), Bénin (57), Îles Caïmans (55), Liechtenstein (55), Népal (49), Mozambique (48), Guyane (47), Macao (45), Bahamas (43),Guinée-Bissau (42), Érythrée (39), Syrie (36), Libye (35), Saint Martin (33), Malawi (27), Norvège (32), Mongolie (26), Timor-Leste (24), Guinée équatoriale (22), Haïti (21) et Burundi (20).

Moins de 20 guérisons ont été enregistrées à Antigua-et-Barbuda, République centrafricaine, Zimbabwe, Nouvelle-Calédonie, Sainte-Lucie, Angola, Botswana, Belize, Dominique, Fidji, Saint-Christophe-et-Niévès, Laos, Namibie, Saint-Vincent et les Grenadines, Curaçao, Gambie, Îles Falkland, Groenland, Seychelles, Îles Turques-et-Caïques et à Montserrat.

Par ailleurs, moins de 10 guérisons ont été enregistrées au Suriname, Comores, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Mauritanie, Bhoutan, Îles Vierges britanniques, Pays-Bas caribéens, Saint-Barthélemy, Yémen, Soudan du Sud, Sao Tomé-et-Principe, Comores, Anguilla et au Vatican.