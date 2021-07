Covid-19 : L’OMS prévoit une expansion rapide du variant Delta dans le monde

mercredi, 21 juillet, 2021 à 20:22

Genève – L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) prévoit que le variant Delta, très contagieux et qui est d’ores et déjà à l’origine de plus des trois quarts des nouveaux cas de Covid dans de nombreux grands pays, soit prédominant dans les prochains mois.