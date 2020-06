Covid-19: un nouveau décès en 24H en Espagne, 27.128 au total

mercredi, 3 juin, 2020 à 17:41

Madrid – La pandémie de coronavirus a fait un décès en Espagne au cours des dernières 24 heures, portant à 27.128 victimes le nombre total de décès depuis l’apparition du virus, a annoncé, mercredi, le ministère de la Santé.

Le nombre des cas confirmés par le test de dépistage du coronavirus dit PCR a atteint 240.326, en hausse de 219 en 24 heures, ressort-il des données du ministère, précisant que 63 décès ont été signalés au cours des sept derniers jours.

Sur le nombre total de cas confirmés, 221 personnes ont été hospitalisées au cours des sept derniers jours, portant à 124.013 le nombre total des hospitalisations, tandis que 11.415 patients ont été placés en soins intensifs, soit 10 de plus en 24H.

“La létalité de Covid-19 en Espagne se situe actuellement entre 11% et 12%, mais il existe une énorme variabilité selon le groupe d’âge, affectant en particulier les personnes âgées de plus de 70 ans”, a souligné le directeur du Centre de coordination d’alertes et d’urgences sanitaires, Fernando Simón.

L’Espagne est entrée le 14 mai dans son troisième mois de confinement prévu jusqu’au 7 juin.

Environ 70% des Espagnols (32 millions de personnes) ont entamé lundi la 2è phase du plan de déconfinement, tandis que 15 millions autres sont restés en 1ère phase.

Concernant les 45.000 habitants des îles de Formentera aux Baléares, et la Graciosa, La Gomera et El Hierro aux Canaries, ils ont entamé eux la 3è phase du déconfinement, qui doit s’étaler jusqu’à fin juin.

Le Conseil des ministres a adopté mardi la demande de prolongation, pour la sixième et dernière fois, de l’état d’alerte de quinze jours supplémentaires, soit jusqu’au 21 juin, afin de poursuivre la lutte contre le Covid-19.

Cette mesure est soumise ce mercredi au Congrès des députés (Chambre basse du Parlement) pour approbation.