Covid-19: le point sur la situation en Afrique

dimanche, 10 mai, 2020 à 11:28

Rabat – Le nouveau coronavirus a fait au moins 2.234 morts dans le continent africain depuis son apparition en décembre, avec 62.143 cas infectés, dont 21.738 de guérisons.

Le Maroc a enregistré jusqu’à présent 6.038 cas de contamination au Covid-19, dont 2.545 personnes guéries et 188 décès, alors que 58.798 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

En Afrique du Sud, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 9.420, ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19 en Afrique. Le pays compte 186 décès et 3.983 guérisons.

Les pays les plus touchés après l’Afrique du Sud sont l’Egypte avec 8.964 cas, 514 morts et 2.002 guérisons, l’Algérie avec 5.558 cas, 494 décès et 2.546 guérisons et le Ghana où le nombre de cas confirmés a grimpé à 4.263 cas, dont 22 morts et 378 guérisons.

De son côté, la Tunisie a recensé 1.032 cas d’infection au Covid-19, dont 45 morts et 660 guérisons.

D’autres pays africains ont été également affectés par la pandémie du coronavirus, comme la Côte d’Ivoire (1.667 cas et 21 morts), le Cameroun (2.274 cas et 108 morts), le Niger (815 cas), le Burkina Faso (748 cas), le Nigeria (4.151 cas), la Guinée (2.042 cas), Djibouti (1.189 cas), le Sénégal (1.634 cas) ou encore la République Démocratique du Congo (937 cas).

Par ailleurs, 649 cas ont été recensés à Kenya, 280 cas à Rwanda et 692 autres à Mali alors que l’Ethiopie compte près de 239 cas de contamination dont 5 décès et 99 cas guéris.

La Somalie a enregistré 997 cas, dont 48 décès et 110 guérisons et le Gabon a recensé 661 cas dont 8 décès et 110 guérisons.