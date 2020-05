Covid-19: le point sur la situation en Afrique

vendredi, 22 mai, 2020 à 17:37

Rabat – Le nouveau coronavirus a fait au moins 3.130 morts dans le continent africain depuis son apparition en décembre, avec 102.647 cas infectés, dont 41.191 de guérisons.

Le Maroc a enregistré jusqu’à présent 7.332 cas de contamination à la Covid-19, dont 4.377 personnes guéries et 197 décès, alors que 116.070 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

En Afrique du Sud, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 19.137, ce qui en fait le pays le plus touché par la Covid-19 en Afrique. Le pays compte 369 décès et 8.950 rémissions.

Les pays les plus touchés après l’Afrique du Sud sont l’Egypte avec 15.003 cas, 696 morts et 4.217 guérisons, l’Algérie avec 7.918 cas, 582 décès et 4.256 guérisons et le Nigeria où le nombre de cas confirmés a grimpé à 7.016 cas, dont 211 morts et 1.907 rémissions.

De son côté, la Tunisie a recensé 1.046 cas d’infection à la Covid-19, dont 47 morts et 883 personnes rétablies.

D’autres pays africains ont été également affectés par la pandémie du coronavirus, comme la Côte d’Ivoire (2.301 cas et 29 morts), le Cameroun (4.288 cas et 156 morts), le Niger (924 cas), le Burkina Faso (812 cas), le Ghana (6.486 cas), la Guinée (3.067 cas), Djibouti (2.047 cas), le Sénégal (2.909 cas) ou encore la République Démocratique du Congo (1.945 cas).

Par ailleurs, 1.161 cas ont été recensés à Kenya, 320 cas à Rwanda et 947 autres à Mali alors que l’Ethiopie compte près de 433 cas de contamination dont 5 décès et 128 cas guéris.

La Somalie a enregistré 1.594 cas, dont 61 décès et 204 guérisons et le Gabon a recensé 1.567 cas dont 12 décès et 365 rémissions.