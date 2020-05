Covid-19: le point sur la situation en Afrique

vendredi, 29 mai, 2020 à 18:35

Rabat – Le nouveau coronavirus a fait au moins 3.871 morts dans le continent africain depuis son apparition en décembre, avec 133.229 cas infectés, dont 55.676 de guérisons.

Le Maroc a enregistré jusqu’à présent 7.714 cas de contamination à la Covid-19, dont 5.271 personnes guéries et 202 décès, alors que 182.347 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

En Afrique du Sud, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 27.403, ce qui en fait le pays le plus touché par la Covid-19 sur le Continent. Le pays compte 577 décès et 14.370 rémissions.

Les pays les plus touchés après l’Afrique du Sud sont l’Égypte avec 20.793 cas, 845 morts et 5.359 guérisons, l’Algérie avec 9.134 cas, 638 décès et 5.422 guérisons et le Nigeria où le nombre de cas confirmés a grimpé à 8.915 cas, dont 259 morts et 2.592 rémissions.

De son côté, la Tunisie a recensé 1.071 cas d’infection à la Covid-19, dont 48 morts et 946 personnes rétablies.

D’autres pays africains ont été également affectés par la pandémie du coronavirus, comme la Côte d’Ivoire (2.641 cas et 32 morts), le Cameroun (5.436 cas et 175 morts), le Niger (955 cas), le Burkina Faso (847 cas), le Ghana (7.616 cas), la Guinée (3.553 cas), Djibouti (2.914 cas), le Sénégal (3.429 cas) ou encore la République Démocratique du Congo (2.833 cas).

Par ailleurs, 1.745 cas ont été recensés à Kenya, 349 cas au Rwanda et 1.226 autres au Mali, alors que l’Éthiopie compte près de 968 cas de contamination dont 8 décès et 197 cas guéris.

La Somalie a enregistré 1.828 cas, dont 72 décès et 310 guérisons et le Gabon a recensé 2.431 cas, dont 14 décès et 668 rémissions.