Covid-19: le point sur la situation en Afrique

samedi, 30 mai, 2020 à 20:23

Rabat – Le nouveau coronavirus a fait au moins 3.974 morts dans le continent africain depuis son apparition en décembre, avec 139.139 cas infectés, dont 58.948 de guérisons.

Le Maroc a enregistré jusqu’à présent 7.780 cas de contamination à la Covid-19, dont 5.401 personnes guéries et 204 décès, alors que 192.218 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

En Afrique du Sud, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 29.240, ce qui en fait le pays le plus touché par la Covid-19 en Afrique. Le pays compte 611 décès et 15.093 rémissions.

Les pays les plus touchés après l’Afrique du Sud sont l’Égypte avec 22.082 cas, 879 morts et 5.511 guérisons, le Nigeria où le nombre de cas confirmés a grimpé à 9.302 cas, dont 261 morts et 2.697 rémissions et l’Algérie avec 9.267 cas, 646 décès et 5.549 guérisons.

De son côté, la Tunisie a recensé 1.076 cas d’infection à la Covid-19, dont 48 morts et 950 personnes rétablies.

D’autres pays africains ont été également affectés par la pandémie du coronavirus, comme la Côte d’Ivoire (2.750 cas et 32 morts), le Cameroun (5.659 cas et 185 morts), le Niger (955 cas), le Burkina Faso (847 cas), le Ghana (7.768 cas), la Guinée (3.656 cas), Djibouti (3.194 cas), le Sénégal (3.535 cas) ou encore la République Démocratique du Congo (2.966 cas).

Par ailleurs, 1.888 cas ont été recensés à Kenya, 349 cas au Rwanda et 1.250 autres au Mali, alors que l’Éthiopie compte près de 1.063 cas de contamination dont 8 décès et 208 cas guéris.

La Somalie a enregistré 1.916 cas, dont 73 décès et 327 guérisons et le Gabon a recensé 2.613 cas dont 15 décès et 709 rémissions.