Covid-19: le point sur la situation en Afrique

samedi, 25 avril, 2020 à 11:42

Rabat – Le nouveau coronavirus a fait au moins 1.332 morts dans le continent africain depuis son apparition en décembre, avec 29.993 cas infectés, dont 9.153 de guérisons.

Le Maroc a enregistré jusqu’à présent 3.889 cas de contamination au Covid-19, dont 498 personnes guéries et 159 décès, alors que 20.723 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

En Afrique du Sud, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 4.220, ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19 en Afrique. Ce pays d’Afrique australe compte 79 décès et 1.473 guérisons.

Les pays les plus touchés après l’Afrique du Sud sont l’Égypte avec 4.092 cas, 294 morts et 1.075 guérisons, l’Algérie avec 3.127 cas, 415 décès et 1.408 guérisons et le Cameroun où le nombre de cas confirmés a grimpé à 1.430 cas, dont 43 morts et 668 guérisons.

De son côté, la Tunisie a recensé 922 cas d’infection au Covid-19, dont 38 morts et 194 guérisons.

Pour sa part, la Mauritanie, qui comptait 7 personnes testées positives, ne compte aucun cas actif avec le décès d’une personne et le rétablissement de 6 autres.

D’autres pays africains ont été également affectés par la pandémie du coronavirus, comme la Côte d’Ivoire (1.077 cas et 14 morts), le Ghana (1.279 cas et 10 morts), le Niger (681 cas), le Burkina Faso (629 cas), le Nigeria (1.095 cas), la Guinée (954 cas), Djibouti (999 cas), le Sénégal (545 cas) ou encore la République Démocratique du Congo (416 cas).

Par ailleurs, 336 cas ont été recensés à Kenya, 176 cas à Rwanda et 325 autres à Mali alors que l’Éthiopie compte près de 117 cas de contamination dont 3 décès et 25 cas guéris.

La Somalie a enregistré 328 cas, dont 16 décès et 8 guérisons et le Gabon a recensé 172 cas dont 3 décès et 26 guérisons.