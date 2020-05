Covid-19: le point sur la situation en Afrique

dimanche, 31 mai, 2020 à 19:50

Rabat – Le nouveau coronavirus a fait au moins 4.116 morts dans le continent africain depuis son apparition en décembre, avec 144.743 cas infectés, dont 61.901 de guérisons.

Le Maroc a enregistré jusqu’à présent 7.807 cas de contamination à la Covid-19, dont 5.459 personnes guéries et 205 décès, alors que 201.332 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

En Afrique du Sud, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 30.967, ce qui en fait le pays le plus touché par la Covid-19 en Afrique. Le pays compte 643 décès et 16.116 rémissions.

Les pays les plus touchés après l’Afrique du Sud sont l’Égypte avec 23.449 cas, 913 morts et 5.693 guérisons, le Nigeria où le nombre de cas confirmés a grimpé à 9.855 cas, dont 273 morts et 2.856 rémissions et l’Algérie avec 9.394 cas, 653 décès et 5.748 guérisons.

De son côté, la Tunisie a recensé 1.077 cas d’infection à la Covid-19, dont 48 morts et 960 personnes rétablies.

D’autres pays africains ont été également affectés par la pandémie du coronavirus, comme la Côte d’Ivoire (2.799 cas et 33 morts), le Cameroun (5.904 cas et 191 morts), le Niger (956 cas), le Burkina Faso (847 cas), le Ghana (7.881 cas), la Guinée (3.656 cas), Djibouti (3.194 cas), le Sénégal (3.706 cas) ou encore la République Démocratique du Congo (3.070 cas).

Par ailleurs, 1.962 cas ont été recensés au Kenya, 359 cas au Rwanda et 1.265 autres au Mali, alors que l’Éthiopie compte près de 1.172 cas de contamination dont 11 décès et 209 cas guéris.

La Somalie a enregistré 1.976 cas, dont 78 décès et 348 guérisons et le Gabon a recensé 2.655 cas dont 17 décès et 722 rémissions.