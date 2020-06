Covid-19: le point sur la situation en Afrique

mardi, 2 juin, 2020 à 18:23

Rabat – Le nouveau coronavirus a fait au moins 4.385 morts dans le continent africain depuis son apparition en décembre, avec 157.704 cas infectés, dont 66.890 de guérisons.

Le Maroc a enregistré jusqu’à présent 7.866 cas de contamination à la Covid-19, dont 6.410 personnes guéries et 206 décès, alors que 226.785 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

En Afrique du Sud, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 35.812, ce qui en fait le pays le plus touché par la Covid-19 en Afrique. Le pays compte 705 décès et 17.291 rémissions.

Les pays les plus touchés après l’Afrique du Sud sont l’Égypte avec 26.384 cas, 1.005 morts et 6.447 guérisons, le Nigeria où le nombre de cas confirmés a grimpé à 10.578 cas, dont 299 morts et 3.122 rémissions et l’Algérie avec 9.626 cas, 667 décès et 6.067 guérisons.

De son côté, la Tunisie a recensé 1.086 cas d’infection à la Covid-19, dont 48 morts et 965 personnes rétablies.

D’autres pays africains ont été également affectés par la pandémie du coronavirus, comme la Côte d’Ivoire (2.951 cas et 33 morts), le Cameroun (6.397 cas et 199 morts), le Niger (958 cas), le Burkina Faso (881 cas), le Ghana (8.297 cas), la Guinée (3.844 cas), Djibouti (3.779 cas), le Sénégal (3.836 cas) ou encore la République Démocratique du Congo (3.326 cas).

Par ailleurs, 2.093 cas ont été recensés à Kenya, 377 cas au Rwanda et 1.351 autres à Mali, alors que l’Éthiopie compte près de 1.344 cas de contamination dont 14 décès et 231 cas guéris.

La Somalie a enregistré 2.089 cas, dont 79 décès et 361 guérisons et le Gabon a recensé 2.655 cas dont 17 décès et 722 rémissions.