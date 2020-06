Covid-19: le point sur la situation en Afrique

mercredi, 3 juin, 2020 à 18:16

Rabat – Le nouveau coronavirus a fait au moins 4.540 morts dans le continent africain depuis son apparition en décembre, avec 161.220 cas infectés, dont 69.896 de guérisons.

Le Maroc a enregistré jusqu’à présent 7.922 cas de contamination à la Covid-19, dont 6.866 personnes guéries et 206 décès, alors que 239.902 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

En Afrique du Sud, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 35.812, ce qui en fait le pays le plus touché par la Covid-19 en Afrique. Le pays compte 755 décès et 18.313 rémissions.

Les pays les plus touchés après l’Afrique du Sud sont l’Égypte avec 27.536 cas, 1.052 morts et 6.827 guérisons, le Nigeria où le nombre de cas confirmés a grimpé à 10.819 cas, dont 314 morts et 3.240 rémissions et l’Algérie avec 9.733 cas, 673 décès et 6.218 guérisons.

De son côté, la Tunisie a recensé 1.087 cas d’infection à la Covid-19, dont 49 morts et 965 personnes rétablies.

D’autres pays africains ont été également affectés par la pandémie du coronavirus, comme la Côte d’Ivoire (3.024 cas et 33 morts), le Cameroun (6.585 cas et 200 morts), le Niger (960 cas), le Burkina Faso (884 cas), le Ghana (8.548 cas), la Guinée (3.886 cas), Djibouti (3.935 cas), le Sénégal (3.932 cas) ou encore la République Démocratique du Congo (3.495 cas).

Par ailleurs, 2.216 cas ont été recensés à Kenya, 384 cas au Rwanda et 1.351 autres à Mali, alors que l’Éthiopie compte près de 1.486 cas de contamination dont 17 décès et 247 cas guéris.

La Somalie a enregistré 2.146 cas, dont 79 décès et 406 guérisons et le Gabon a recensé 2.803 cas dont 20 décès et 779 rémissions.