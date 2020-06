Covid-19: le point sur la situation en Afrique

jeudi, 4 juin, 2020 à 19:26

Rabat – Le nouveau coronavirus a fait au moins 4.655 morts dans le continent africain depuis son apparition en décembre, avec 166.315 cas infectés, dont 73.029 de guérisons.

Le Maroc a enregistré jusqu’à présent 8.003 cas de contamination à la Covid-19, dont 7.195 personnes guéries et 208 décès, alors que 253.007 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

En Afrique du Sud, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 37.525, ce qui en fait le pays le plus touché par la Covid-19 en Afrique. Le pays compte 792 décès et 19.682 rémissions.

Les pays les plus touchés après l’Afrique du Sud sont l’Égypte avec 28.615 cas, 1.088 morts et 7.350 guérisons, le Nigeria où le nombre de cas confirmés a grimpé à 11.166 cas, dont 315 morts et 3.329 rémissions et l’Algérie avec 9.831 cas, 681 décès et 6.297 guérisons.

De son côté, la Tunisie a recensé 1.087 cas d’infection à la Covid-19, dont 49 morts et 968 personnes rétablies.

D’autres pays africains ont été également affectés par la pandémie du coronavirus, comme la Côte d’Ivoire (3.110 cas et 35 morts), le Cameroun (6.789 cas et 203 morts), le Niger (961 cas), le Burkina Faso (884 cas), le Ghana (8.548 cas), la Guinée (3.933 cas), Djibouti (4.054 cas), le Sénégal (4.021 cas) ou encore la République Démocratique du Congo (3.644 cas).

Par ailleurs, 2.340 cas ont été recensés au Kenya, 397 cas au Rwanda et 1.461 autres à Mali, alors que l’Éthiopie compte près de 1.636 cas de contamination dont 18 décès et 250 cas guéris.

La Somalie a enregistré 2.204 cas, dont 79 décès et 418 guérisons et le Gabon a recensé 2.902 cas dont 20 décès et 801 rémissions.