Covid-19: Le président chilien dénonce une campagne “systématique et malveillante” de fausses informations

vendredi, 15 mai, 2020 à 20:00

Santiago- Le président chilien, Sebastián Piñera, a dénoncé vendredi l’existence d’une campagne “systématique et malveillante” de fausses informations au milieu de la crise sanitaire provoquée par la pandémie COVID-19.

Cette “campagne systématique et malveillante” fait circuler de fausses informations qui “provoquent de l’angoisse et de la peur parmi la population” et “affaiblissent la capacité de notre pays à lutter contre la pandémie”, a dit M. Piñera lors d’une cérémonie au cours de laquelle il a reçu 218 nouveaux ventilateurs mécaniques.

Selon le président chilien, “cette pandémie nous oblige à combattre les fausses informations, qui font partie souvent de campagnes systématiques et mal intentionnées”.

Ces affirmations vont de pair avec des déclarations du ministre de la Santé, Jaime Mañalich, qui avait donné, plus tôt dans la journée des exemples de ces fausses informations comme l’augmentation du nombre de tombes creusées au cimetière général de Santiago et la présence de cadavres à l’hôpital de San José.

Le Chili a enregistré un total cumulé de 39.542 cas confirmés de contamination au Covid-19, dont 16.614 rémissions et 394 décès, ont annoncé, vendredi, les autorités sanitaires du pays andin.

Selon un dernier bilan du ministère, les dernières 24 heures ont enregistré 2.502 nouveaux cas positifs de coronavirus, 26 nouveaux décès et 959 nouvelles rémissions de cette pandémie.