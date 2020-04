COVID-19, “risque d’une nouvelle fracture numérique”

Genève – La crise liée au COVID-19 a mis en exergue les inégalités dans le domaine numérique, bon nombre de familles, de travailleurs, d’entreprises et de populations n’étant pas en mesure d’accéder aux technologies numériques et d’en recueillir les fruits, a indiqué lundi l’Union internationale des télécommunications (UIT), faisant état du “risque d’une nouvelle fracture numérique”.

” Le monde est exposé à la menace sans précédent que constitue le COVID-19, et les TIC se sont imposées comme un allié de choix pour lutter contre cette menace et contribuer à prévenir, détecter et diagnostiquer la maladie”, précise l’UIT dans un communiqué.

Les TIC “ont pris une nouvelle importance en nous permettant de continuer à travailler, d’accéder aux soins de santé, à l’éducation, au divertissement, aux actualités et aux annonces publiques et de garder le lien avec nos amis et nos proches”, fait observer l’agence onusienne, notant que “pour la première fois, les solutions et les plates-formes numériques sont utilisées de manière massive pour contribuer à faire face à une pandémie”.

“La crise liée au COVID-19 a toutefois également mis en exergue les inégalités dans le domaine numérique, bon nombre de familles, de travailleurs, d’entreprises et de populations n’étant pas en mesure d’accéder aux technologies numériques et d’en recueillir les fruits. Il est urgent d’agir pour garantir un accès équitable aux TIC, dans l’intérêt de tous”, fait constater l’Union.

Pour l’UIT, “aujourd’hui plus que jamais, les pouvoirs publics, les entreprises, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales, les établissements universitaires et les autres parties prenantes doivent unir leurs efforts pour trouver des solutions qui profitent à tous”.

“Nous devons établir des objectifs mesurables et ambitieux pour garantir une transition équitable vers l’ère du numérique. Les Objectifs de développement durable (ODD) constituent un cadre idéal à cet égard, et les TIC elles-mêmes sont des outils essentiels pour réaliser ces objectifs”, fait observer l’Union.

En raison de la crise actuelle liée au COVID-19, l’UIT et le gouvernement du Viet Nam ont “pris la décision difficile de reporter l’édition de 2020 d’ITU Digital World, manifestation internationale sur les technologies à l’intention des pouvoirs publics, des grandes sociétés et des PME”.

Cette manifestation aura désormais lieu en tant qu’ITU Digital World 2021, en septembre 2021, au même endroit, à Hanoï (Viet Nam), ajoute le communiqué.