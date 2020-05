Covid-19: le Royaume-Uni célèbre le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale sans festivités

vendredi, 8 mai, 2020 à 15:30

Maintes hypothèses sont avancées et plusieurs questions à la recherche de réponses pour essayer de dissiper le mystère entourant le Covid-19. Dans un entretien à la MAP, Dr Ahmed Aziz Bousfiha, pédiatre spécialiste en maladies infectieuses et auto-immunes, et professeur à la faculté de médecine et de pharmacie à Casablanca, répond à certaines de ces interrogations.