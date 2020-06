Covid-19 : le Sénégal franchit la barre des 4000 cas positifs

jeudi, 4 juin, 2020 à 16:02

Dakar – Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a annoncé jeudi 89 nouveaux cas positifs au coronavirus, portant à 4021 le bilan des contaminations dans le pays.

Parmi les patients nouvellement infectés, 74 sont des cas contacts suivis par les services sanitaires, a précisé Abdoulaye Diouf Sarr, lors d’un point de situation sur la pandémie, relevant que les 15 autres cas sont issus de la transmission communautaire.

Quatre-vingt-dix-neuf patients contrôlés négatifs et déclarés guéris vont sortir de l’hôpital, alors que seize autres malades se trouvent dans un état grave, a-t-il ajouté.

Depuis le 2 mars, le Sénégal a enregistré 4.021 cas positifs de Covid-19, dont 2.162 guéris, 45 décédés et 1.873 sous traitement dans les hôpitaux.

Plusieurs mesures d’assouplissement de l’état d’urgence sanitaire, dont la levée de l’interdiction du transport interurbain et le réaménagement de la durée du couvre-feu, désormais fixée entre 23 heures et 5 heures (au lieu de 21h à 05h), ont été annoncées jeudi par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye.

A la suite de l’autorisation de la reprise du transport urbain, les gares routières devraient reprendre leurs activités à partir de dimanche 7 juin, a fait savoir, par ailleurs, le ministre en charge des Transports terrestres, Oumar Youm, lors d’un point de presse donné conjointement avec ses collègues de l’Intérieur et de la Sécurité publique et ceux chargés de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr et de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop.

Les restaurants et les salles de sport sont désormais autorisés à reprendre leurs activités, a également annoncé Aly Ngouille Ndiaye.

Le port du masque reste obligatoire, de même que le respect de la distanciation sociale, la distance physique minimale d’un mètre requise entre les personnes fréquentant les endroits publics.