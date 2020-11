Covid-19: le traitement aux anticorps de Regeneron autorisé aux Etats-Unis

dimanche, 22 novembre, 2020 à 11:42

La consommation excessive de viandes rouges et transformées (charcuterie, viandes séchées, etc.), de sucre et d’alcool favorise certains types de cancers, a affirmé l’oncologue-radiothérapeute, Majdouline Khounigere, du Centre international d’oncologie de Casablanca.