Covid-19: Ursula von der Leyen appelle à une mobilisation “extraordinaire” pour un vaccin accessible à tous

jeudi, 4 juin, 2020 à 17:01

Bruxelles – La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé jeudi à une mobilisation “extraordinaire” pour garantir qu’un futur vaccin contre le coronavirus soit accessible à tous.

“Dans ces temps extraordinaires, nous avons besoin d’une mobilisation extraordinaire. (…) La vaccination est un droit humain universel”, a souligné Mme von der Leyen qui s’exprimait lors d’un sommet mondial virtuel sur la vaccination, organisé par l’Alliance du vaccin (Gavi).

“Notre objectif commun, avec Gavi et de nombreux autres partenaires, est d’accélérer la livraison d’un vaccin contre le Covid-19 abordable pour tous ceux qui en ont besoin”, a-t-elle ajouté.

Selon elle, l’UE continuera à être aux côtés de l’Alliance du vaccin afin de surmonter l’actuelle pandémie et éviter une autre.

Mme von der Leyen a annoncé lors de ce sommet une promesse de don de 300 millions d’euros à l’Alliance du vaccin sur la période 2021–2025.

D’après la Commission européenne, ce don contribuera à “faire immuniser 300 millions d’enfants à travers le monde et à financer la constitution de stocks de vaccins qui permettront de protéger les populations contre les maladies infectieuses”.

Gavi, l’Alliance du Vaccin, est un partenariat public-privé mondial à but non lucratif, établi à Genève. Il est conçu pour mobiliser des ressources financières et des compétences en réunissant les gouvernements et les fabricants de vaccins tant de pays industrialisés que de pays en développement, les principales agences des Nations unies, des instituts de recherche et de santé publique, le secteur privé et la société civile, afin de sauver des vies et de protéger la santé en améliorant l’accès aux vaccins nouveaux et sous-utilisés dans les pays pauvres.