Covid-19: le vaccin de Pfizer et BioNTech “efficace à 95%”

mercredi, 18 novembre, 2020 à 16:12

Washington – Les sociétés de biotechnologie américaine et allemande Pfizer et BioNTech ont annoncé que leur vaccin expérimental contre la Covid-19 a été testé “efficace à 95%” dans les résultats finaux d’une étude pivot, et montre des signes rassurants de sécurité.