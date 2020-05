Covid-19/Chili: 57.581 cas confirmés pour 589 décès et 23.992 rémissions

jeudi, 21 mai, 2020 à 18:28

Santiago – Le Chili a annoncé, jeudi, un total cumulé de 57.581 cas confirmés de contamination au Covid-19, dont 23.992 rémissions et 589 décès.

Selon un dernier bilan du ministère de la Santé, les dernières 24 heures ont enregistré 3.963 nouveaux cas positifs de coronavirus, 1.488 nouvelles rémissions et 45 nouveaux décès.

Un précédent bilan faisait état la veille de 53.617 cas confirmés, 544 décès et 22.504 rémissions.

Ainsi, la Région métropolitaine de Santiago compte 44.641 cas, suivie notamment par L’Araucanie (1.715), Valparaiso (1.887), Antofagasta (1.778), Biobío (1.263), Tarapaca (1.246), Ñuble (1.020) et Magallanes (987), a précisé le ministère.

D’autre part, les Carabiniers du Chili (police militarisée) ont annoncé l’arrestation dans la nuit dernière de 675 personnes pour non-respect du couvre-feu et de 645 autres pour non-respect de la quarantaine.

Depuis l’instauration du couvre-feu le 22 mars dernier, un total de 33.869 personnes ont été interpellées pour des infractions en relation avec le non-respect de cette mesure.

Le “Grand Santiago”, composé de 32 communes, est placé en quarantaine. Cette mesure touche environ 8 millions de personnes et avait été demandée par différents maires et organisations médicales. De même, toutes les personnes âgées de plus de 75 ans sont dans l’obligation de rester confinées dans leurs domiciles.

Le Chili a également fermé ses frontières et mis en place un couvre-feu nocturne dans l’ensemble du pays, de 22H00 à 5H00 du matin.