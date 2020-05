Covid-19/Espagne: plus d’un million de sanctions et 8.442 arrestations pour non-respect de l’état d’alerte (ministère)

jeudi, 21 mai, 2020 à 14:44

Avec la diminution du nombre de cas de contaminations à la Covid-19 et l’augmentation du nombre des guérisons, de plus en plus de pays envisagent la réouverture des frontières et l’allègement des mesures exceptionnelles prises pour lutter contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus. Voici l’inventaire des pays qui envisagent l’ouverture de leurs frontières après plusieurs semaines de confinement, d’état d’urgence et d’interdiction de tout rassemblement :