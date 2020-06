Covid-19/Nigeria: La Fondation Mohammed VI des Ouléma africains procède à la distribution de denrées alimentaires aux familles dans le besoin

mardi, 2 juin, 2020 à 15:46

Rabat – La section nigériane de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains en coordination avec l’ambassade du Maroc à Abuja, a procédé à la distribution de denrées alimentaires à des familles dans le besoin pour les aider à supporter l’impact socio-économique induit par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid 19).

Cette distribution, financée par une dotation de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains, a concerné des centaines de familles à travers le Nigeria.

A cette occasion, le président de la section nigériane de la Fondation, Cheikh Sharif Ibrahim Al Hussein, a exprimé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, ses remerciements et sa reconnaissance pour ce noble geste de solidarité qui traduit la sollicitude et la mansuétude de Sa Majesté à l’égard des populations africaines particulièrement les plus démunies d’entre elles, surtout en cette période difficile de la pandémie de la Covid 19.