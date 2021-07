Covid19: la campagne “Pause” de l’ONU a contribué au changement de comportement sur la désinformation en ligne (étude)

vendredi, 2 juillet, 2021 à 18:42

Nations-Unies (New York) – Une étude du prestigieux institut de recherche américain MIT a conclu que la campagne “Pause” de l’ONU, qui encourage les utilisateurs de médias sociaux et consommateurs d’informations à s’arrêter et à vérifier la validité des informations qu’ils partagent, a contribué à encourager le changement de comportement nécessaire pour arrêter la propagation de la désinformation en ligne sur la pandémie de Covid-19.