Covid19/A.Saoudite : Reprise des prières collectives dans les mosquées, sauf à La Mecque

mardi, 26 mai, 2020 à 16:18

Ryad – L’Arabie saoudite a annoncé mardi la reprise de la prière du vendredi et des prières collectives, ainsi que la modification des horaires du couvre-feu partiel, la reprise de certaines activités économiques, l’autorisation de déplacements entre les villes et la levée de la suspension des vols intérieurs, à l’exception de la ville de La Mecque.

Selon une source officielle, ces décisions ont été prises “sur la base des recommandations des autorités sanitaires compétentes”, qui ont insisté sur la nécessité de continuer à respecter les mesures de prévention et de précaution.

Ainsi, du 28 au 30 mai, le période autorisée pendant le couvre-feu sera modifiée à travers tout le pays, à l’exception de la ville de La Mecque, pour s’étaler de 06H à 15H, indique la même source.

En outre, il sera permis de voyager entre les régions et les villes en voiture privée pendant la période du couvre-feu autorisée et de reprendre des activités exemptées dans les décisions précédentes, ce qui va permettre d’ouvrir certaines activités économiques et commerciales pendant la période autorisée du couvre-feu à savoir les magasins de gros et de détail et les centres commerciaux, ajoute-t-on.

Et de noter qu’à partir du 31 mai jusqu’au 20 juin, la période autorisée pendant le couvre-feu sera modifiée dans toutes les régions de l’Arabie Saoudite, à l’exception de la ville de La Mecque, pour passer de 06H à 20H et toutes les activités exemptées dans les décisions précédentes vont poursuivre leur travail.

Il sera aussi permis d’effectuer la prière du vendredi et toutes les autres prières collectives dans les mosquées sauf à La Mecque et de continuer la prière du vendredi et de toutes les autres prières collectives dans la sainte mosquée dans le respect de mesures de précaution et de prévention, fait-on valoir.

A partir du 21 juin, la situation reprendra son cours normale d’avant le couvre-feu dans toutes les régions et villes d’Arabie saoudite, à l’exception de La Mecque, précise-t-on de même source.

L’Arabie Saoudite a recensé 74.795 cas de contamination au nouveau coronavirus, dont 399 décès et 45.668 guérisons.