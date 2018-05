La croissance mondiale devrait dépasser 3% en 2018-2019, mais des risques accrus pourraient la menacer, selon l’ONU

jeudi, 17 mai, 2018 à 17:15

New York – La croissance de l’économie mondiale dépasse toute attente, avec un PIB mondial qui devrait augmenter de plus de 3 pc en 2018 et 2019, principalement grâce à une croissance accrue dans les pays développés et des conditions favorables pour l’investissement, selon les dernières prévisions des Nations-Unies, rendues publiques jeudi à New York.