La croissance mondiale en 2020 sera inférieure au niveau de 2019 à cause du Coronavirus (FMI)

mercredi, 4 mars, 2020 à 17:27

Le mariage, cette union sacrée pour le meilleur et surtout pour le pire, est de nos jours chamboulé par différentes attentes des hommes et des femmes qui font des choix parfois non conformes aux traditions sociales. S’il est formellement interdit au Maroc de conclure un mariage entre une femme et un non-musulman, dans les faits « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point » comme disait Blaise Pascal.