La culture, un catalyseur de rapprochement entre le Maroc et l’Argentine (ambassadeur)

mardi, 12 avril, 2022 à 18:05

Buenos Aires – L’ambassadeur du Maroc en Argentine, M. Fares Yassir, a souligné le rôle de premier plan que joue la culture dans le rapprochement entre les peuples, évoquant les initiatives, menées de part et d’autre, pour raffermir les liens entre les deux pays et entre le Royaume et l’Amérique Latine en général.

M. Fares Yassir, qui était interviewé par la chaine de radio CNN Rosario dans le cadre de son émission « Con Estilo » (Avec style), a évoqué notamment l’agenda culturel intense déployé par l’ambassade du Maroc à travers la publication récente de la première « Anthologie des Poètes Argentins Amis du Maroc », à laquelle ont pris par une quarantaine de poètes.

Le diplomate marocain a annoncé qu’une deuxième anthologie verra le jour incessamment comprenant des textes de prose écrits par plusieurs écrivains argentins qui déploient leur talent en racontant des histoires relatives au Maroc, à son histoire et à son identité.

M. Fares Yassir a partagé avec les auditeurs d’autres activités culturelles menées au Maroc, y compris par l’ambassade argentine à Rabat, pour faire connaître différentes facettes de la culture argentine ( Luis Borges, Tango …).

Il a aussi mis en avant le projet maroco-argentin de création de la Maison de l’Amérique latine et des Caraïbes à la Faculté des Lettres de l’Université Mohammed V de Rabat, avec la participation d’universitaires argentins, venant notamment de l’Université de San Martin (UNSAM).

Les droits de l’Homme sont un autre volet de rapprochement entre le Maroc et l’Argentine, plus généralement avec le Mercosur (Marché commun du sud), suite à la récente visite à Rabat de M. Remo Gerardo Carlotto, secrétaire exécutif de l’Institut des politiques publiques sur les droits de l’homme du Mercosur.

Lors de cette visite, a rappelé l’ambassadeur du Maroc, M. Carlotto a exprimé l’intérêt de promouvoir des politiques publiques partagées sur les droits de l’homme, une question à laquelle le Maroc accorde beaucoup d’attention.

Interrogé sur les derniers développements de la question du Sahara, M. Fares Yassir a indiqué que la souveraineté du Maroc sur cette région ne souffre aucune confusion, depuis des temps immémoriaux.

Il a rappelé dans ce contexte la récente position espagnole favorable à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, qui vient s’ajouter à celles des Etats Unis, de l’Allemagne et de la France, en plus de l’ouverture de 25 consulats de pays amis à Laayoune et Dakhla.

Le diplomate marocain a souligné que le fond du problème est qu’un pays voisin, en l’occurrence l’Algérie, a créé « une milice et une entité fantoche qu’il abrite sur son propre territoire » pour porter préjudice à la souveraineté du Maroc.

M. Fares Yassir a, par ailleurs, souligné la stabilité politique dont jouit le Maroc, grâce à une monarchie parlementaire et démocratique, qui garantit des conditions d’investissement optimales, à seulement 14 km de l’Europe.

Il a énuméré à ce sujet les nombreux avantages qu’offre le Maroc aux investisseurs : la présence de la première centrale solaire au monde, le premier train à grande vitesse d’Afrique, le port Tanger Med (le premier en Méditerranée), la présence d’une industrie automobile et aéronautique florissante, la proximité de l’Europe, le projet du gazoduc Nigeria-Maroc…etc.