Dakar: M. Nizar Baraka se félicite de la participation “particulièrement riche” de la délégation marocaine au Forum mondial de l’Eau

vendredi, 25 mars, 2022 à 13:38

Dakar – Le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, s’est félicité de la participation “particulièrement riche” de la délégation marocaine aux travaux de la 9-ème édition du Forum mondial de l’Eau, tenu à Dakar sous le thème « La sécurité de l’eau pour la paix et le développement ».

Faisant le bilan de cette participation, M. Nizar Baraka a souligné, dans une déclaration à la MAP, que ce Forum de l’eau a été “particulièrement riche ” pour la délégation marocaine, dans la mesure ou “le moment le plus fort” a été l’attribution du Grand Prix Mondial Hassan II de l’Eau, lors de la cérémonie d’ouverture, à l’Organisation pour la Mise en valeur du fleuve du Sénégal (OMVS). Il a été un moment très important “puisqu’on a valorisé une expérience réussie en matière de gestion du Bassin pour assurer la paix, la sécurité et le développement des territoires”, a dit le ministre, relevant que l’attribution de ce prestigieux Prix à cette organisation a été très bien accueillie par les autorités sénégalaises et au niveau des pays concernés, la Mauritanie, la Guinée et le Mali, ainsi qu’au niveau international.

Il a ajouté que le deuxième moment important de ce forum a été la conférence ministérielle au cours de laquelle “nous avons participé et nous avons pu élaborer ensemble le Plan d’action de Dakar “, relevant que 60 ministres de l’eau participants se sont engagés à mettre en œuvre ce plan et surtout le préparer pour le Sommet de l’Eau qui se déroulera aux Nations Unies l’année prochaine .

Le ministre a également évoqué la tenue, à l’occasion de ce Forum mondial, de l’Assemblée générale du Réseau International des Organismes de Bassins (RIOB) qu’il préside et qui a décidé de prolonger de deux ans la présidence marocaine, soulignant également sa participation à la rencontre “particulièrement importante”, tenue pour la première fois au niveau du forum de l’Eau sur les agences de Bassins.

Cette rencontre a été l’occasion pour présenter l’expérience marocaine notamment au niveau de la gestion décentralisée et aussi de faire avancer le dossier des agences de bassins au niveau transnational et national, a indiqué M. Nizar Baraka.

Le ministre a, en outre, mis en avant sa participation aux rencontres des ministres arabes et islamiques sur la problématique de l’eau, ajoutant avoir exposé à cette occasion l’expérience marocaine et surtout en ce qui concerne le volet relatif à l’Hydro-diplomatie et le rôle que joue SM le Roi Mohammed VI en la matière, à travers les deux commissions qui ont été créées lors de la COP-22 dans le cadre du Sommet de l’action africaine.

M. Nizar Baraka a, d’autre part, rappelé les nombreuses rencontres bilatérales qu’il a tenues à l’occasion de ce 9-eme Forum avec des organismes internationaux comme la Banque mondiale et les ministres de pays amis chargés de l’eau, de l’Afrique de l’ouest, de la Mauritanie, de l’Egypte et la Palestine, avec le directeur général de l’Autorité de l’Eau en Israël, ainsi qu’avec des représentants de l’Unesco, de l’Allemagne et de l’Union européenne qui prennent part à cet événement.

Le 9eme Forum Mondial de l’Eau prend fin ce vendredi par la tenue d’une conférence de presse des Co-présidents du Forum Abdoulaye Sène et Patrick Lavarde au Centre International de Conférences Abdou Diouf/ Cicad à Diamniadio.