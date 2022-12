Dakar: Organisation d’une Journée du Maroc à l’occasion de la 30è FIDAK

samedi, 24 décembre, 2022 à 11:33

Dakar – Une journée du Maroc a été organisée, vendredi à Dakar, sous le thème ” Morocco Now, catalyseur de partenariat Sud-Sud”, à l’occasion de la 30-ème édition de la Foire internationale de Dakar (FIDAK), en présence de plusieurs opérateurs économiques et entrepreneurs marocains et sénégalais.