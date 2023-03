Dakar: poursuite des travaux du 12-ème Symposium des Chefs d’état-major des Armées de l’air africaines avec la participation du Maroc

jeudi, 2 mars, 2023 à 18:04

Le Maroc, un pays leader en matière d’accueil et d’intégration des immigrés, a rompu avec toutes les formes de haine et de discrimination raciale conformément aux dispositions de la Constitution et aux conventions internationales ratifiées, a souligné, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.