Dakar: la RAM signe cinq conventions avec des partenaires au Sénégal prévoyant des avantages sur ses vols

mardi, 5 juillet, 2022 à 20:59

Un total de 141 sites historiques et éléments culturels ont été inscrits sur les listes indicatives et finale du patrimoine matériel et immatériel dans le monde islamique, a annoncé le Comité du patrimoine dans le monde islamique relevant de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO).