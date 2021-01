Le Danemark sous cloche pour le reste de l’hiver

vendredi, 29 janvier, 2021 à 13:23

-Par : Houcine MAIMOUNI-

Copenhague – Déjà éprouvé par la pandémie du Covid-19, le Danemark semble s’acheminer irrévocablement vers une hibernation forcée en reconduisant son semi-confinement pour tenter de se prémunir contre une éventuelle flambée des variants du virus, jugés plus contagieux.

Ainsi, la Première ministre Mette Frederiksen a annoncé, jeudi, la prolongation jusqu’au 28 février des restrictions, qui devaient prendre fin la semaine prochaine.

“On ne peut pas assouplir les restrictions. Malheureusement”, a déclaré Mme Frederiksen, assurant que “c’est précisément en février que la nouvelle mutation prend le dessus au Danemark et devient dominante”.

“Si nous nous ouvrons à ce moment-là en même temps, l’infection au Danemark pourrait devenir rapidement incontrôlable”, a-t-elle dit.

La prolongation de trois semaines de ces restrictions signifie que la grande majorité des magasins resteront fermés. Les restaurants et les pubs ne sont pas non plus autorisés à servir sur place, tandis que les salons de coiffure, les magasins de vêtements et les gymnases, les activités sportives, de loisirs et associatives en salle, les concerts et les musées devront prendre leur mal en patience pour le reste de l’hiver.

Dans la foulée, le ministère des Affaires étrangères du pays a déconseillé les voyages dans le monde entier jusqu’à la fin du mois prochain.

“La limitation continue de l’activité de voyage est un élément important dans les efforts de contrôle de la propagation de l’infection alors que des mutations du coronavirus se produisent dans plusieurs pays”, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Du coup, des tests Covid-19 négatifs ne datant pas de plus de 24 heures sont nécessaires pour embarquer sur les vols à destination du pays, à l’exception des personnes ayant été infectées par le virus au cours des deux à huit dernières semaines.

Les non-résidents du Danemark sont tenus de remplir un critère de “raison valable” pour entrer dans le pays, tandis que les non-Danois qui vivent au Royaume-Uni ou en Afrique du Sud sont interdits d’entrée au Danemark.

Ces mesures interviennent au moment où le pays nordique de 5,8 millions d’habitants s’efforce de contenir la propagation de la variante B117 la plus contagieuse qui devrait devenir la forme dominante au Danemark d’ici le milieu du mois prochain.

Des données de l’Agence nationale des maladies contagieuses (SSI) ont révélé que la troisième semaine de 2021 a vu la variante détectée dans 231 tests positifs pour le coronavirus, en légère augmentation par rapport à la semaine précédente au cours de laquelle 224 cas ont été détectés.

Lors de la semaine du 18 au 26 janvier, elle constituait 13,5% des cas enregistrés, près du double de la semaine précédente (7,4%).

Un total de 772 incidences de la variante B117 a maintenant été détecté au Danemark, depuis son apparition pour la première fois au Royaume-Uni en décembre dernier, alors que quatre cas du variant B1351, originaire d’Afrique du Sud, ont été signalés jusqu’ici.

En contrepartie, le nombre total de nouveaux cas de Covid-19 a diminué entre les deux semaines, ce qui rend notable la légère augmentation de la prévalence du B117.

Le Danemark fait figure de pays modèle du séquençage pour avoir lancé des tests PCR permettant de détecter le variant anglais ainsi que d’autres variants. Avec plus de 3,1% de la population ayant déjà reçu la première dose de vaccin contre le Covid-19, le pays nordique vient en deuxième position de l’UE derrière Malte dans la vaccination.

Alors que le pays resserre la vis, rien ne garantit que le mouvement de contestation anti-restrictions marque un relâchement, avec des débordements parfois violents en marge des manifestations organisées chaque week-end depuis plus d’un mois.

Lancées par un groupe actif sur Facebook baptisé “Men in Black”, ces manifestations sont souvent émaillées de scènes de violences avec notamment des jets de bouteilles sur les forces de l’ordre, ce qui fait craindre une tendance à la radicalisation, à l’instar de ce qui se passe aux Pays-Bas.

Trois hommes, âgés de 30 à 34 ans, ont été arrêtés au lendemain de la manifestation du week-end dernier pour avoir incendié un mannequin à l’effigie de la Première ministre danoise, un incident très inhabituel qui a suscité la condamnation unanime de la classe politique danoise.