Début au Caire de la 48è session de la Conférence arabe du travail sous la présidence du Maroc

dimanche, 18 septembre, 2022 à 15:58

Le Caire – Les travaux de la 48-ème session de la Conférence arabe du travail ont débuté, dimanche au Caire, sous la présidence du Maroc et avec la participation de ministres, chefs et membres de délégation d’organisations professionnelles des employeurs et des centrales syndicales de 21 pays arabes.