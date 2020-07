Décès à Dar Es Salam de l’ancien président tanzanien Benjamin Mkapa

jeudi, 23 juillet, 2020 à 23:38

Le nouvel ouvrage d’Abdelaziz Jadir “Chaghab al fikr wal houriya” (bêtises de l’intellect et de la liberté, ndlr), paru aux éditions “La croisée des chemins”, est une immersion biographique qui retrace la vie littéraire et politique de l’écrivain et penseur égyptien, Mahmoud Amin Al Alam.