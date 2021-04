Décès à Paris du créateur de mode d’origine marocaine Alber Elbaz

dimanche, 25 avril, 2021 à 12:27

Paris – Le créateur de mode d’origine marocaine Alber Elbaz est décédé à Paris à l’âge de 59 ans, a annoncé dimanche le groupe de luxe Richemont avec lequel il était associé.

“C’est sous le choc et avec beaucoup de tristesse que j’ai appris le décès soudain d’Alber (…) C’était un homme d’une chaleur exceptionnelle et très talentueux, et sa vision si singulière, son sens de la beauté et de l’empathie laisseront une marque indélébile”, a salué le président du groupe Johann Rupert dans un communiqué.