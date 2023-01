Déclaration de Doha : Appel à l’élaboration de politiques au profit des personnes à besoins spécifiques

vendredi, 27 janvier, 2023 à 14:49

Doha – La Déclaration de Doha, publiée à l’issue de la 42ème session du Conseil des ministres arabes des Affaires sociales, a appelé à l’élaboration de politiques sociales et économiques en faveur des personnes à besoins spécifiques et défavorisées, en plus de combler les lacunes en matière d’éducation et d’élargir l’accès à la protection sociale.